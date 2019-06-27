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GÜNCELLEME- Eskişehir'de hırsızlık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 20:07 | Son Güncelleme

OSB'deki bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden zanlıdan 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iş yerinden malzeme çaldıkları öne sürülen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 75. Yıl Mahallesi'ndeki Eskişehir OSB'de bir iş yerinden yaklaşık 500 bin lira değerinde malzeme çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheliler Abdurrahman A, Ayça A, Burak Ç, Ü.Ö. ve yaşı küçük M.A'yı yakalayıp haklarında işlem yaptı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında cezaevi firarisi olduğu tespit edilen M.A, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ü.Ö. de "suç eşyası satın almak" suçundan ifadesine başvurulduktan sonra serbest bırakıldı.

Şüpheliler Abdurrahman A, Ayça A, Burak Ç. ile yaşı küçük M.A. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, Ayça A. adliye girişinde, "4 yıldır parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı." diye bağırdı.

Savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir hırsızlık

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