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GÜNCELLEME - Eskişehir'de silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 22:10 | Son Güncelleme

Bir içkili lokantada alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, 2'si silahla 3 kişinin yaralanması olayı ile ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'taki bir içkili lokantada, Ümit Ç. ile Kurtuluş Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kurtuluş Ç, tabancayla rastgele ateş etti. Bu sırada Ümit Ç. karnından, olayı önlemek için araya girmeye çalışan iş yeri sahibi Zafer Y. ayağından silahla, Cevat A. ise başına şişe vurulması sonucu yaralandı.

Yaralanan 3 kişi, 112 acil servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ümit Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaçan şüpheli Kurtuluş Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kent merkezinde yakalandı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kurtuluş Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Silahlı kavga şüpheli

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