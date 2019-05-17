GÜNCELLEME- Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda yaklaşık 25 gram eroin, 0,33 gram kokain, 2 sentetik uyuşturucu hap ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

