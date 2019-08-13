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GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 16:44 | Son Güncelleme

Polisin düzenlediği operasyonda 19,74 gram kokainle yakalanan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kentte uyuşturucu satışının engellenmesi için çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen bir adrese baskın yaptı.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Kutluhan Ş. gözaltına alındı.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda ise 19,74 gram kokain ve 0,63 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir uyuşturucu

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