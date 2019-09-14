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GÜNCELLEME - Eskişehir'deki şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 20:08 | Son Güncelleme

Bıçakla öldürüldüğü belirlenen kadının cep telefonunu gasbederek kaçan ve polisin operasyonuyla yakalanan zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - Eskişehir'deki şüpheli ölüm

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dün evinde ölü bulunan kadının katil zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak'taki bir apartmanın giriş katında ikamet eden 30 yaşındaki İrem Ayrancı'nın ölü bulunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Evde yapılan incelemede, Ayrancı'nın öldürüldükten sonra cep telefonunun da gasbedildiği tespit edildi.

Kent genelinde katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Afganistan uyruklu 23 yaşındaki İzzetullah E'yi Emirler Mahallesi'nde saklandığı kulübede yakaladı. Çobanlık yaptığı belirlenen zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, gazetecilerin sorusu üzerine "pişmanım" dedi.

İzzetullah E, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "Kasten insan öldürme ile yağma" suçlarından tutuklandı.

Öldürülen İrem Ayrancı'nın cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Eskişehir'deki şüpheli ölüm

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Eskişehir kadın

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