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GÜNCELLEME - Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 11:32 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi - Teröristlerden birinin turuncu listede yer alan Beyan Dara olduğu belirlendi VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

ANKARA/TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nin turuncu kategorisinde 600 bin lira ödülle yer alan, terör örgütünün sözde "doğu cephe YJA star sorumlusu" Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu belirlendi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da kent kırsalında dün, eylem yapma hazırlığındaki teröristlere yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Bölgedeki bu operasyonun devamında sabah saatlerinde bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerden birinin turuncu kategorideki listede Beyan Dara olduğunun tespit edildiği vurgulanarak, bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.

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Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara İçişleri Bakanlığı Tunceli kırsalı

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