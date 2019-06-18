Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, merkeze bağlı Yolalan beldesi kırsalında bir bölücü terör örgütü mensubunun arazide ölü olarak görüldüğü duyumu alınması üzerine 16 Haziran'da "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Volkan Yanık-66 Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Dinar'ın, 2014'te Çeltikli-Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden olduğu saptandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 16 Haziran'da Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca Doğruyol köyü kırsalında ölü ele geçirilen terör örgütü mensubunun, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle "turuncu kategoride" yer alan Ünal Dinar olduğu belirlendi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Operasyon kapsamında icra edilen arama tarama faaliyetinde, bir bölücü terör örgütü mensubu üzerindeki (2 el bombası, 2 kaleşnikof şarjör ve çeşitli örgütsel doküman) malzemeleri ile ölü ele geçirilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliğince yapılan parmak izi incelemesinin ardından söz konusu örgüt mensubunun, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride (600 bin lira ödüllü) bulunan sözde Batman/Sason alan sorumlusu Eren Kerker kod adlı Ünal Dindar olduğu olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, Bitlis Jandarma Komutanlığı unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, merkeze bağlı Kayadağ köyleri kırsalında faaliyet gösterdiği tahmin edilen bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 16 Haziran'dan itibaren "Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 Operasyonu" gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden operasyon kapsamında, 17 Haziran'da saat 21.45 sıralarında pusu dinleme ve keşif gözetleme faaliyeti icra eden unsurlarımızın inisiyatifinde, Kayadağ köyü kırsalında bir grup bölücü terör örgütü mensubuyla temas sağlanmış ve çıkan çatışmada bir terörist etkisiz etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubunun üzerinde kaleşnikof tüfek ve mühimmatı, el bombası ile çeşitli örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgede keşif gözetleme ve pusu faaliyeti devam etmektedir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde teröristlerle kararlılıkla mücadele edeceği vurgulandı.

