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GÜNCELLEME - Etkisiz hale getirilen teröristlerden 4'ü gri kategoride

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:14 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün Terörden Arananlar Listesi'nde olduğu tespit edildi - Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Doktor Ferhat" kod adlı Hamit Aydoğan'ın bombalı saldırıların patlayıcılarını hazırlayan terörist olduğu belirlendi DETAY EKLENDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dün Bayrak-123 Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 4'ünün Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında dün Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı unsurlarınca Lice ilçesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen 4 teröristin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride bulunan "Doktor Ferhat" kod adlı Hamit Aydoğan, "Reşit" kod adlı Mehmet Reşat Tekin, "Merhas" kod adlı Müslüm Irmak ve "Aziz Ararat" kod adlı Mesut Aktaş olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan, "Doktor Ferhat" kod adlı Hamit Aydoğan'ın, sabotaj eğitimi almış, bombalı saldırıların patlayıcılarını hazırlayan terörist olduğu ve etkisiz hale getirilmesiyle olası birçok olayın da önlendiği bildirildi.

Teröristlerin 300 bin lira ödülle arandığı kaydedildi.

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Bayrak-123 Operasyonu Diyarbakır Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı İçişleri Bakanlığı lice ilçesi terörist

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