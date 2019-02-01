GÜNCELLEME - Evinde cesedi bulunan yaşlı adamın öldürüldüğü ortaya çıktı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinde cesedi bulunan yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.
Cumhuriyet Mahallesi'nde, 26 Ocak'ta, E.A'nın (79) evinde cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ile Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Olayda cinayet şüphesini değerlendiren ekipler, 4 gün boyunca ilçede yaklaşık 80 kişiyle görüştü ve MOBESE kameralarına ait kayıtları inceledi.
Teknik ve fiziki takip sonucu E.A'nın olay günü evinde darbedildiğini belirleyen ekipler, katil zanlısı K.A.Ö'yü (55) gözaltına aldı.
K.A.Ö'nün polise verdiği ifadede, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin, zanlının adliyeye girişi sırasında sıkı güvenlik tedbiri aldığı görüldü.
ABD'den dünyayı şoke eden karar! Resmen çekildi
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
İstanbul'da korkunç görüntü
'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'
Günün en acı fotoğrafı
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
Dünya bu uçağı konuşuyor! Açıklama geldi
ÖSYM Başkanı'ndan çok önemli açıklama: Yeniden düzenlendi
Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum