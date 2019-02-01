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GÜNCELLEME - Evinde cesedi bulunan yaşlı adamın öldürüldüğü ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 18:36 | Son Güncelleme

Çınarcık ilçesinde gözaltına alınan cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, evinde cesedi bulunan yaşlı adamı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye getirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, 26 Ocak'ta, E.A'nın (79) evinde cesedinin bulunmasının ardından, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ile Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayda cinayet şüphesini değerlendiren ekipler, 4 gün boyunca ilçede yaklaşık 80 kişiyle görüştü ve MOBESE kameralarına ait kayıtları inceledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu E.A'nın olay günü evinde darbedildiğini belirleyen ekipler, katil zanlısı K.A.Ö'yü (55) gözaltına aldı.

K.A.Ö'nün polise verdiği ifadede, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin, zanlının adliyeye girişi sırasında sıkı güvenlik tedbiri aldığı görüldü.

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