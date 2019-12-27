HABER
  4. GÜNCELLEME - Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü

GÜNCELLEME - Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 21:24 | Son Güncelleme

Olayla ilgili ölen kadının kocası ve babası gözaltına alındı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de evinde tabancayla vurulmuş halde bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili ölen kadının kocası ve babası gözaltına alındı.

Tuğba Kaya'nın (23) Yunus Emre Mahallesi'nde kaldığı evden gelen silah seslerini duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve giden ekipler, Kaya'yı tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı buldu.

Ambulansla özel hastaneye kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cesedi, otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili Kaya'nın babası İ.K. ile kocası K.K. gözaltına alındı.

PARTNER Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için... Ünlü isimden bomba açıklama: Sevişme sahneleri için...
Atatürk'ün Ankara'ya gelişi 'Seymenler Yürüyüşü' ile kutladıAtatürk'ün Ankara'ya gelişi 'Seymenler Yürüyüşü' ile kutladı
Bakan duyurdu: 8 Ocak'ta açıyoruz!Bakan duyurdu: 8 Ocak'ta açıyoruz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

MHP’den yeni Kanal İstanbul açıklaması!

Günün en acı haberi...

Günün en acı haberi...

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

2020 memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Cenaze dönüşü facia! Ölü ve yaralılar var

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Maden ocağındaki patlamadan kötü haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den Türk Akım'ı açıklaması

Bakan duyurdu: 8 Ocak'ta açıyoruz!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Hesaplarına biner TL yatırıldı

Adana'daki selde zarar kişilerin hesaplarına biner lira yatırıldı

Ekrem İmamoğlu ve Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil paylaşımları!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Son dakika! İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Libya hükümeti Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

'Libya, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti'

İstanbul Valiliği, 34. yerli otomobile talip oldu

İstanbul Valiliği, 34. yerli otomobile talip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

Erdoğan'dan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.