HABER

GÜNCELLEME - Evine balkondan girmeye çalışırken 7. kattan düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 12:46 | Son Güncelleme

GELİŞMELER EKLENDİ

Adana'da apartmanın 7. katındaki dairesine anahtarını içeride unuttuğu için balkondan girmeye çalışan genç kadın düşerek öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katından bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 20 yaşındaki B.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kadının, anahtarını içeride unuttuğu için apartman boşluğundaki balkondan kendi dairesinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada düştüğü anlaşıldı.

Ekipler, olay sırasında B.K'nin yanında bulunduğu ileri sürülen erkek arkadaşı Oğuz G. ifade işlemleri için Fatih Polis Merkezi'ne götürdü.

- Kardeşleri anahtarı paspasın altına bırakmış

Bu arada, genç kadının olay sırasında evde uyuyan iki kardeşinin, B.K'nin eve girmesi için anahtarı paspasın altına bıraktığı belirlendi. Anne ve babası evde bulunmayan B.K'nin paspasın altında anahtar olduğunu bilmemesi nedeniyle eve balkondan girmeye çalıştığı öne sürüldü.

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen B.K'nin cenazesinin, Buruk Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

PARTNERDünyada hızla artıyor! Cinsel isteksizlik neden oluyor?Dünyada hızla artıyor! Cinsel isteksizlik neden oluyor?
Bitkin ve yaralı pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldıBitkin ve yaralı pelikan, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Öğrenciler, atıklardan yaptıkları kostümleri giyip yürüdüÖğrenciler, atıklardan yaptıkları kostümleri giyip yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana anahtar balkon düştü ev genç kadın öldü

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım! 'Yüzde 99' dedi, böyle duyurdu

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

AK Parti'nin İzmir adayı Nihat Hatipoğlu mu olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Resmi verilerde korkunç rakamlar: 18 ayda 22 bin çocuk hamile kaldı!

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Tekirdağ'da 20 subay, 30 astsubay hakkında gözaltı kararı

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

Denizli'de eğitim uçağı düştü!

Uzuvlarını kaybetmeye başlayan sigara tiryakisinden 'vazgeçemem' açıklaması

Uzuvlarını kaybetmeye başlayan sigara tiryakisinden 'vazgeçemem' açıklaması

Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Yeni Şafak yazarından bomba iddia: Ses kayıtları yayınlanacak prensin işi bitecek!

Astrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybetti

Astrolog Egemen Töreli kazada hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.