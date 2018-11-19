GÜNCELLEME - Evine balkondan girmeye çalışırken 7. kattan düşerek öldü

Adana'da apartmanın 7. katındaki dairesine anahtarını içeride unuttuğu için balkondan girmeye çalışan genç kadın düşerek öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki apartmanın 7. katından bir kadının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde 20 yaşındaki B.K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Genç kadının, anahtarını içeride unuttuğu için apartman boşluğundaki balkondan kendi dairesinin balkonuna geçmeye çalıştığı sırada düştüğü anlaşıldı.

Ekipler, olay sırasında B.K'nin yanında bulunduğu ileri sürülen erkek arkadaşı Oğuz G. ifade işlemleri için Fatih Polis Merkezi'ne götürdü.

- Kardeşleri anahtarı paspasın altına bırakmış

Bu arada, genç kadının olay sırasında evde uyuyan iki kardeşinin, B.K'nin eve girmesi için anahtarı paspasın altına bıraktığı belirlendi. Anne ve babası evde bulunmayan B.K'nin paspasın altında anahtar olduğunu bilmemesi nedeniyle eve balkondan girmeye çalıştığı öne sürüldü.

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen B.K'nin cenazesinin, Buruk Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

