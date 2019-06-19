GÜNCELLEME - Evinin bahçesinde altın arıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin bahçesinde resmi izinle başlatılan altın arama çalışmaları sonlandırıldı.
Gazibey Mahallesi'nde müstakil evde yaşayan Sevim Ak'ın evinin bahçesinde 300 yıl öncesinden altınların kaldığını düşünen kızı Fatma Ak, arama yapılabilmesi için müzeye başvurdu.
İznin çıkması sonrası Ak'ın evinin bahçesinde iş makinesiyle kazmak suretiyle arama başlatıldı.
İzin süresinin dolmasıyla son bulan arama çalışmalarında altın bulunamadı.
Çalışmalara izin alınmasının ardından tekrar devam edileceği öğrenildi.
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