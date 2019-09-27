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GÜNCELLEME - Evinin önünde ölü bulunan kişinin katil zanlısı oğlu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 15:51 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesinde bir kişi, evinin önünde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu - Ölen kişinin oğlu, polise teslim olarak babasının annesine şiddet uyguladığını, bu nedenle cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti BİLGİLER GÜNCELLENDİ, GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir’in Urla ilçesinde evinin girişinde silahla vurulan kişinin oğlu, babasını öldürdüğünü itiraf etti.

İlçede iş makinesiyle vidanjör ve vinç hizmetleri sağlayan Osman Şaşmaz'ın (43), Altıntaş Mahallesi'ndeki müstakil evinin önünde hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şaşmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Tabancayla vurularak öldürüldüğü saptanan Şaşmaz'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

- Eşine şiddet uyguladığı iddiası

Urla Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek teslim olan maktulün oğlu B. Şaşmaz (19) babasını öldürdüğünü söyledi.

Gözaltına alınan katil zanlısının ifadesinde, annesine kötü davrandığı ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını öldürmeye karar verdiğini, gün doğumunda eve geldiğinde bahçe kapısını açan babasına ateş edip kaçtığını, suç aleti tabancayı ise yakınlardaki bir araziye attığını söylediği öğrenildi.

İfade doğrultusunda tabancanın bulunması için çalışma başlatıldı.

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