GÜNCELLEME - Fas'ta tren kazası: 6 ölü

Fas'ta Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.
Fas devlet televizyonunda yer alan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Kuneytıra ile başkent Rabat arasında sefer yapan tren, Bouknadel beldesinde raydan çıkarak devrildi.
Kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığı ifade edildi.
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