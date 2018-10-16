GÜNCELLEME - Fas'ta tren kazası: 6 ölü

Fas'ta Kuneytıra-Rabat seferini yapan trenin devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Fas devlet televizyonunda yer alan habere göre, ülkenin kuzeybatısındaki Kuneytıra ile başkent Rabat arasında sefer yapan tren, Bouknadel beldesinde raydan çıkarak devrildi.

Kazada en az 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 86 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise kazanın nedenini belirlemek üzere inceleme başlatıldığı ifade edildi.

