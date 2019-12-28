HABER
  4. GÜNCELLEME - Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti

GÜNCELLEME - Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 01:07 | Son Güncelleme

YARALI BEKÇİLERDEN BİRİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Fatih'te bir bekçi meslektaşını silahla yaraladıktan sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Silivrikapı Mahallesi Kuvai Milliye Caddesi'ndeki bir kafede oturan ve bir süre önce açığa alındığı öğrenilen Mehmet Akif A. ile meslektaşı Ekrem Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma üzerine Mehmet Akif A, silahını aldığı Ekrem Y'yi yaraladı. Şüpheli daha sonra aynı silahı kafasına dayayarak ateşledi.

Ağır yaralanan Ekrem Y. ile Mehmet Akif A, olay yerine gelen ambulanslarla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi ile İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Akif A. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı! Kralı eleştirdi, 4 yıl hapis cezası aldı!
Hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Babası tutuklandıHamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Babası tutuklandı
Elazığ’da bir kişi babasını ve komşularını bıçakladıElazığ’da bir kişi babasını ve komşularını bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekçi Fatih

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok

Mucize Doktor'un Açelya'sı kilolarıyla olay oldu! Bu halinden eser yok

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobili kullandı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Temizlik işçisi kadın cam silerken 3. kattan aşağı düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Katil zanlısı babası çıktı

Hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü! Babası tutuklandı

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Fatih'te bekçi silahla önce arkadaşını sonra intihar etti

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

En zor görev! Kardeşinin cenaze namazını kıldırdı

En zor görev! Gözyaşlarını tutamadı

Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerine rekor başvuru

Rekor başvuru! Bakan Soylu tebrik etti

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

Emine Erdoğan'dan yerli otomobil paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.