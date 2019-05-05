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GÜNCELLEME - Fatih'te bir bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 02:11 | Son Güncelleme

Zemin kattaki dairenin tabanının çökmesi üzerine evde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. YARALILARA İLİŞKİN BİLGİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde 3 katlı bir apartmanın zemin katında oluşan çökme nedeniyle bina tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Bestekar Musa Süreyya Bey Sokak'taki bir apartmanın zemin katındaki dairenin bir odasının zemini, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

Olay sırasında zemini çöken odada bulundukları öğrenilen 1'i çocuk 5 kişi, çöken zeminle birlikte bodrum kata düştü. Çevredekilerin yardımıyla binadan çıkarılan 5 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, apartmanda bulunan diğer 2 dairede yaşayanlar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Bina, polis ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemesinin ardından mühürlenirken, tahliye edilen vatandaşların da geçici olarak akrabalarının yanına yerleştiği bildirildi.

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bina çökme Fatih

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