GÜNCELLEME - Fatih'te dün gece yanan bina çöktü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te dün gece yanan 3 katlı bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta metruk olduğu belirtilen 3 katlı kısmen ahşap bina çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bina içinde bulunan 3 kişinin ekiplerce çıkarılıp hastaneye gönderildiği belirtildi.

Enkazdan bir kişinin sesinin duyulduğu, bu bölgede kurtarma çalışması yapıldığı öğrenildi.

Bu arada Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de olay yerine geldi.

Binada dün gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

