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GÜNCELLEME Fatih'te silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:53 | Son Güncelleme

İki grup arasında çıkan kavgada 1'i silahla olmak üzere 2 kişi yaralandı - Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı - Kavganın restorandaki hesap nedeniyle çıktığı ve müşterinin, işyeri sahibinin oğlu S.Ç'nin kafasına sopayla vurmasıyla yaraladı. S.Ç. ise kendisini darbeden kişiyi silahla yaraladığı öğrenildi. GÖZALTI SAYISI VE OLAYIN İÇERİĞİ EKLENDİ

İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi İmrahor Hamamı Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada 1 kişi ayağından silahla vurularak, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kavganın restorandaki hesap nedeniyle çıktığı ve müşterinin, işyeri sahibinin oğlu S.Ç'nin kafasına sopayla vurmasıyla yaraladı. S.Ç. ise kendisini darbeden kişiyi silahla yaraladığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Silahlı kavga

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