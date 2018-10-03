GÜNCELLEME Fatih'te silahlı kavga

İSTANBUL (AA) - Fatih'te iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Katip Kasım Mahallesi İmrahor Hamamı Sokak'ta henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı.

Kavgada 1 kişi ayağından silahla vurularak, 1 kişi de darbedilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kavganın restorandaki hesap nedeniyle çıktığı ve müşterinin, işyeri sahibinin oğlu S.Ç'nin kafasına sopayla vurmasıyla yaraladı. S.Ç. ise kendisini darbeden kişiyi silahla yaraladığı öğrenildi.

