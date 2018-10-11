GÜNCELLEME- Fener Rum Patrikhanesi'nden Ukrayna Kilisesi kararı

İSTANBUL (AA) - Fener Rum Patrikhanesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Moskova’daki Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılma yolundaki talebinin kabulünü kararlaştırdı.
Fener Rum Patrikhanesi'nde üç gün devam eden istişare toplantısının ardından, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin bağımsızlık talebine ilişkin karar verildi.
Toplantının sonunda Fener Rum Patrikhanesi'ni temsilen gazetecilere açıklama yapan Fransa Metropoliti Emanuel, Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin bağımsızlık (otosefal) talebine destek konusunda daha önce aldıkları kararı bugün yenileyerek, talebi uygun gördüklerini ifade etti.
- "Kiev'deki patrikhanenin yeniden kurulması hükmü"
Patrikhane'nin kararında, Kiev'deki Stavropegion Patrikhanesi'nin yeniden kurulmasına ilişkin bir maddeye de yer verilerek, 1686 yılında imzalanan Moskova Patrikhanesi'nin Kiev Patrikhanesi'ni yetkisi altına alma hükmünün iptal edildiği bildirildi.
Bugünkü kararın Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin tanınmasında ilk adım niteliğinde olduğu ve bağımsızlığın resmi olarak tanınmasının ilerleyen aylarda netleşeceği öğrenildi.
Kararın açıklanmasını, Rusya ve Ukrayna'dan gelen medya mensupları da takip etti.
- Patrikhane, Kiev'e iki temsilci göndermişti
Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ne iletmişti.
Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti.
Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebinde Fener Rum Patrikhanesi'nin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti.
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