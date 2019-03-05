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GÜNCELLEME - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:00 | Son Güncelleme

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan FETÖ şüphelisi 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimindeyken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa gişeler mevkisinde M.E'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde, örgüte üyelik oldukları iddiasıyla haklarında arama kaydı bulunan C.G ve eşi F.G ile sürücü M.E gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından Edirne Adliyesine sevk edilen şüphelilerden C.G ve eşi F.G tutuklandı. Sürücü M.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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