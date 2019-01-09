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GÜNCELLEME - FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 19:32 | Son Güncelleme

Ankesörlü telefon ve sabit hatlardan örgütün "mahrem imamları" ile görüştüğü iddiasıyla gözaltına alınan Adana Jandarma Bölge Komutanlığında İstihbarat Şube Müdür Vekili olarak görev yapan binbaşı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı tutuklandı

Ankesörlü telefon ve sabit hatlardan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile görüştüğü iddiasıyla gözaltına alınan Adana Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen binbaşı H.İ.K'nın savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

H.İ.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Operasyon

FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün binbaşı H.İ.K'yi gözaltına almıştı.

"Gecikmesinde sakınca bulunan hal" kapsamında değerlendirilerek şüphelinin ev ve çalıştığı yerde arama yapılmıştı.

Hakkında örgütle bağlantısı bulunduğu şeklinde ifade ve beyan bulunduğu öne sürülen şüphelinin, Gaziantep Jandarma Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, FETÖ'nün sözde "mahrem imamları" ile ankesörlü telefon ve büfelerde bulunan sabit hatlardan görüştüğü iddia edilmişti.

FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı adliyede

FETÖ zanlısı İstihbarat Şube Müdür Vekili binbaşı adliyede

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