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GÜNCELLEME - FETÖ'cü polislerce öldürüldüğü iddia edilen kişinin oğlu silahla vurulmuş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 05:11 | Son Güncelleme

Batman'da 1998 yılında FETÖ'cü polisler tarafından öldürüldüğü öne sürülen Cevzet Soysal'ın oğlu Mücahid Soysal, aracında silahla vurulmuş halde bulundu - Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Soysal'ın cenazesi, toprağa verildi CENAZENİN DEFNİ EKLENDİ

Batman'da 1998 yılında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi polisler tarafından öldürüldüğü iddia edilen Cevzet Soysal'ın oğlu Mücahid Soysal, aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu. Soysal, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kuyubaşı Mahallesi TOKİ konutları yakınlarındaki minibüste ateşli silahla vurulmuş kişiyi fark edenler durumu polise bildirdi.

Yapılan incelemede ağır yaralı kişinin Mücahid Soysal olduğu belirlendi.

112 Acil Servis ekiplerince özel hastaneye kaldırılan Soysal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soysal'ın cesedi otopsi için Batman Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Soysal'ın cenazesi, Asri Mezarlığa getirildi.

Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan namazın ardından cenaze toprağa verildi.

Bugün sosyal medya hesabında babası için yazdığı şiiri paylaşan Soysal'ın, "Bilerek veya bilmeyerek kimi kırmışsam ve kimin hakkına girmişsem hakkını helal etsin" yazılı mesajı dikkati çekti.

Batman'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nda (TPAO) çalışırken 9 Kasım 1998'de kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Cevzet Soysal'ın, eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un "İn" kitabındaki FETÖ'cü polisler tarafından öldürüldüğüne ilişkin iddia üzerine oğlu Mücahid Soysal, Batman Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Cumhuriyet savcısının gözetiminde Beşiri ilçesinin Kıra Dağı mevkisinde kazı yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batman Cevzet Soysal FETÖ

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