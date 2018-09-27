GÜNCELLEME - FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kapatılan örgüte müzahir kurumda çalışan Faik M.S. ile eşi Zeynep S'nin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri çalışma başlattı.

Ekipler, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çiftin kaldığı Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki hücre evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılardan Zeynep S'nin sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Telefonlarında ikişer ByLock programı tespit edilen zanlılardan Faik M.S'nin, ByLock'a 68 bin 614, Zeynep S'nin de 2 bin 619 kez giriş yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Faik M.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zeynep S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



