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GÜNCELLEME - FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 18:07 | Son Güncelleme

Atakum ilçesinde hücre evinde gözaltına alınan zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde kapatılan örgüte müzahir kurumda çalışan Faik M.S. ile eşi Zeynep S'nin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri çalışma başlattı.

Ekipler, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen çiftin kaldığı Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'ndeki hücre evine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan zanlılardan Zeynep S'nin sahte kimlik kullandığı tespit edildi.

Telefonlarında ikişer ByLock programı tespit edilen zanlılardan Faik M.S'nin, ByLock'a 68 bin 614, Zeynep S'nin de 2 bin 619 kez giriş yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Faik M.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zeynep S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Hücre Evi Samsun

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