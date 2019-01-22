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GÜNCELLEME - FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 21:12 | Son Güncelleme

Bursa merkezli FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 22 şüphelinden 10'u tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Bursa merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) asker yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14'ü muvazzaf 22 şüphelinden 10'u tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içine yerleştirilmiş FETÖ/PDY mensuplarının deşifresine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Bursa, Kayseri, Erzurum, Bingöl, Hatay, Tekirdağ, Van, Batman, Çorum, Yalova, Trabzon, İstanbul, Ankara, Şırnak, Kocaeli, Isparta, Hakkari ve Bartın'da düzenlediği operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı evli bir çiftin de olduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Bu arada operasyon kapsamında yakalanan 2 kişinin daha işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Savcılık sorgularının ardından 10 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 12 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin "mahrem yapı iletişim sistemi" olan büfe telefonlarından mahrem imamlarca ardışık/periyodik arandıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması amacıyla 18 ilde operasyon başlatılmıştı. Polis ekipleri, 14'ü muvazzaf 22 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa FETÖ/PDY

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