GÜNCELLEME - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Konya merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, haklarına yakalama kararı çıkarılan 50 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde yapılanan FETÖ/PDY mensubu askeri personel ve bu personelden sorumlu olduğu tespit edilen 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 21 ilde belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 29 kişi gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.

Şüphelilerden 40'ının muvazzaf asker olduğu belirtildi. Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerden 22'sinin Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli olduğu, aralarında pilotların da bulunduğu öğrenildi.

