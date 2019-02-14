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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 21:28 | Son Güncelleme

Kütahya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı ADLİ SONUÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon

Kütahya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 10'u tutuklandı.

Terör örgütünün "mahrem imamlar yapılanmasına" yönelik operasyonda Kütahya, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Erzurum ve Tekirdağ'da gözaltına alınan 11'i muvazzaf 12 astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Zanlılardan C.S, O.U, A.Y.Y, Ö.O, E.B.U, F.A, M.E, M.S. ve Y.T. ile daha önce astsubaylıktan ihraç edilen S.K. tutuklandı. Diğer zanlılar G.G. ve İ.Ö. ise adli kontrol şartıyla ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 Şubat'ta 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda muvazzaf astsubaylar C.S, O.U, G.G, A.Y.Y, Ö.O, İ.Ö, E.B.U, F.A, M.E, M.S. ve Y.T. ile daha önce astsubaylıktan ihraç edilen S.K. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilmişti.

FETÖ'nün

FETÖ'nün

FETÖ'nün

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