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GÜNCELLEME - FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

Başkentte yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 29 askerden 15'i yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 11'i muvazzaf 29 askerden 15'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde çalışan, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlarla kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 yarbay, 12 binbaşı, 4 yüzbaşı, 7 üsteğmen, 1 teğmen ve 3 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 11'inin halen görevde olduğu, diğerleri hakkında FETÖ soruşturmaları nedeniyle idari işlem uygulandığı belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerden 15'i gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete getirilen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Kuvvetleri FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü

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