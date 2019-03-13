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GÜNCELLEME - FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 18:04 | Son Güncelleme

Sivas merkezli operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Ankara, Mardin ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7'si doktor, 3'ü akademisyen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları, yapılan ByLock çözümlemeleri neticesinde görüşmelerde isimlerinin yer aldığı ve daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde adlarının geçtiği tespit edildi.

Sivas'a getirilen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan doktorlar A.D, H.Y, A.Ş.Ç, S.B, İ.A, Ü.Y. ve M.Y. adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.D, H.Y, A.Ş.Ç. ve S.B. tutuklandı, İ.A, Ü.Y. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki 3 zanlının işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyon Sivas

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