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  4. GÜNCELLEME - FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu" tutuklandı

GÜNCELLEME - FETÖ'nün "Gaziantep yabancılar sorumlusu" tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 23:30 | Son Güncelleme

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GAZİANTEP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Gaziantep yabancılar sorumlusu" iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde Gaziantep yabancı uyruklu şahıslardan sorumlu "mahrem imamı" A.K'nin Hatay'da olduğu bilgisine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin Hatay'ın Hassa ilçesindeki örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evine düzenlediği operasyonda A.K, gözaltına alındı.

"ByLock" kullanıcısı olan A.K, sorgulanmak üzere Gaziantep'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
El Nusra ve FETÖ FETÖ/PDY FETÖ'nün Gaziantep yabancılar sorumlusu" Gaziantep

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