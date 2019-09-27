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GÜNCELLEME - FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 17:20 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik 20 ilde düzenlenen Ankara merkezli operasyonda 20 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu çerçevede, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 20 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesörlü ve sabit kontörlü hatları kullandıkları tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ankara emniyet genel müdürlüğü FETÖ hava kuvvetleri komutanlığı

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