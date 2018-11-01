GÜNCELLEME - FETÖ'nün hücre evinde yakalanan çift tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hücre evinde yakalanan, örgütün "izdivaç grubu sorumlusu" kadın ile "esnaf grubu sorumlusu" eşi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmanın ardından İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'ndeki hücre evinde yakalanan, kapatılan Beyaz Lale Mezunlar ve Üniversiteliler Derneğinin denetim kurulu yedek üyesi Mine G. ile eşi Bayram G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Polis ve asker gibi kişiler ile evlendirilecek kadınların "izdivaç grubu sorumlusu" olduğu öne sürülen Mine G. ile Samsun'daki "esnaf grubu sorumlusu" olduğu iddia edilen Bayram G. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan çift tutuklandı.
Telefonlarında ikişer ByLock programı tespit edilen zanlılardan Mine G'nin ByLock'a 5 bin 388, Bayram G'nin de 3 bin 468 kez giriş yaptığı belirlendi.
Zanlılar, iki gün önce gözaltına alınmıştı.
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