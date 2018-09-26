HABER

GÜNCELLEME - FETÖ'nün hücre evlerinde para ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 20:20 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'nin "gaybubet" diye adlandırılan hücre evlerine yönelik operasyonda yakalanan, aralarında "mahrem imam"ın da yer aldığı 15 şüpheliden 9'u tutuklandı - Adreslerde yapılan aramada, 395 bin lira, 4 bin 567 dolar ile 310 avro ele geçirildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, örgütün kullandığı, dışarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmayan hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

12 adreste yapılan aramada, 395 bin lira, 4 bin 567 dolar ve 310 avronun yanı sıra başka isimlere ait nüfus cüzdanı ele geçirildi, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Örgütün emniyet yapılanmasının "mahrem imamı"nın da aralarında yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 9'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında daha önce de dava açılan 3 şüpheli ise soruşturmaların yürütüldüğü illere gönderildi.

PARTNERÜnlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!Ünlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!
AK Parti'li Turan'ın af değerlendirmesi: Toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdirAK Parti'li Turan'ın af değerlendirmesi: Toplum vicdanı bizim için asla vazgeçilmez bir değerdir
Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (4)Bakan Pakdemirli, buzağıyı süt ile besledi (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaybubet FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

En Çok Okunan Haberler

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Gasp şüphelisi üniversiteli: Ailem duyarsa okul hayatım biter

Trump'tan darbe sinyali!

Trump'tan darbe sinyali!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

Erdoğan'dan sert eleştiri: Nabzı atmıyor

Savaşçı dizisinin setinde oyuncular isyan etti!

Savaşçı dizisinin setinde oyuncular isyan etti!

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli'de 3.4 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

Çankırı'da öğrenci servisi devrildi: Yaralılar var

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da 27 Eylül Perşembe hava durumu nasıl olacak? İşte Meteoroloji'nin son tahminleri!

İstanbul'da yağmur trafiği! Yola çıkacaklar dikkat

İstanbul'da yağmur trafiği! Yola çıkacaklar dikkat

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.