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GÜNCELLEME - FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:37 | Son Güncelleme

Konya merkezli 18 ilde, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 36'sı yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Konya merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu tespit edilen "mahrem imamların" verdiği ifadeler doğrultusunda, TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt mensubu olduğu öne sürülen, aralarında muvazzafların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Aralarında TSK'den daha önceden ihraç edilenlerin de olduğu öğrenilen 50 şüpheliden 36'sı yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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FETÖ gözaltı Konya operasyon

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