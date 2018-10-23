Konya merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personelin "mahrem asker abileri" olduğu iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 50 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK'ya yerleştirdiği askeri personelin "mahrem asker abileri" olduğu iddiasıyla 50 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya, Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Denizli, Diyarbakır, Hatay, Karaman, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
22'si gözaltına alınan şüphelilerin yakalandıkları yerlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Adreslerinde bulunamayan 28 şüphelinini yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!
Guardian: Erdoğan, Suudi Veliaht Prensi köşeye sıkıştırdı
Meral Akşener'den grup toplantısında 'yerli tüketim' çağrısı
Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!
Üniversite öğrencisi atış poligonunda intihar etti! Kan donduran fotoğraf
Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti
Bu etkinlikte sınır yok! İşin içine alkol girince bakın neler oldu
İnsanlık ölmemiş dedirten an!
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum