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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Terör örgütünün mahrem askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan 11 zanlıdan 9'u yakalandı GÖZALTI BİLGİSİ EKLENDİ

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 8'i muvazzaf 11 şüpheliden 9'u gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, "ardışık periyodik arama" yöntemiyle haberleştikleri belirlenen 11 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haklarında yakalama kararı bulunan 8 zanlıdan 3'ünün Hava Kuvvetleri, 3'ünün Deniz Kuvvetleri, 2'sinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. Diğer şüphelilerin, meslekten ihraç edilen 2 astsubay ile açığa alınan bir astsubay olduğu belirtildi.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir'in yanı sıra Uşak, Kocaeli, Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Batman, Konya, Eskişehir ve Malatya'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlılardan 9'unu gözaltına alan ekipler, diğer 2 şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ Mahrem yapılanma

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