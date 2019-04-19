Bursa merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen, 9'u muvazzaf 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde 16 ilde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Çankırı, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Şırnak, Afyonkarahisar, Karaman, Kocaeli, Çorum, Tekirdağ ve Kayseri'de yürütülen operasyonda, zanlılardan 18'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

