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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:26 | Son Güncelleme

Bursa'daki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen zanlıların yakalanması için 16 ilde yürütülen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Bursa merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 18 şüpheli yakalandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen, 9'u muvazzaf 25 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde 16 ilde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Çankırı, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Şırnak, Afyonkarahisar, Karaman, Kocaeli, Çorum, Tekirdağ ve Kayseri'de yürütülen operasyonda, zanlılardan 18'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Bursa FETÖ Fetullahçı Terör Örgütü mahrem askeri yapılanması TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

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