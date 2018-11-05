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GÜNCELLEME - FETÖ'nün sözde "Samsun bölge avukatlar imamı" yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

Saklandığı hücre evinde gözaltına alınan zanlının 34 bin 371 kez ByLock girişi tespit edildi - Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ'nün sözde "Samsun bölge avukatlar imamı" yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda yakalanan, örgütün sözde "Samsun bölge avukatlar imamı" olduğu öne sürülen zanlı tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan, 2011 yılından itibaren örgütün sözde "Samsun bölge avukatlar imamı" olduğu iddia edilen Sezayi C'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimlerince yürütülen çalışmanın ardından ekipler, Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'ndeki hücre evine operasyon düzenledi.

FETÖ'ye ait müzahir kurumlarda yönetici pozisyonunda SGK kayıtları olduğu tespit edilen ve Bank Asya'da birçok hesabı bulunan zanlı gözaltına alındı.

Telefonunda 4 ByLock programı tespit edilen şüphelinin ByLock'a 34 bin 371 kez giriş yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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ByLock FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun Samsun Bölge Avukatlar İmamı tutuklama

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