GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 222 muvazzaf askerden 141'i yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen kara, hava, deniz, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarında görevli 222 muvazzaf astsubayın yakalanması için polis harekete geçti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul merkezli 54 il ve KKTC'de başlattığı eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 141'i yakalandı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 81 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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