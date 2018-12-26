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GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 18:48 | Son Güncelleme

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İzmir merkezli 9 ilde 25 zanlı gözaltına alındı - Şüphelilerden muvazzaf yüzbaşının, darbe girişiminin ardından örgütün haberleşme programlarından "Falcon"u kullandığı öğrenildi GÖZALTI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

İZMİR (AA) - İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 9 ildeki operasyonlarla şüphelilerden 25'i gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen 3’ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Gözaltındaki muvazzaf üsteğmen S.K'nin örgütün 10 mahrem imamıyla irtibatlı olduğu, muvazzaf yüzbaşı T.T'nin ise 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından örgütün haberleşme programı "Falcon"u kullandığı belirtildi.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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FETÖ İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon soruşturma TSK

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