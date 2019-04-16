GÜNCELLEME - FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

İZMİR (AA) - İzmir merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyonda, 17 muvazzaf ile bu askerlerin "mahrem imamı" yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Örgütün gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında ve önceki soruşturmalarda adı geçen, ayrıca ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bu sabah İzmir, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Çanakkale, Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, halen görevde olan 1 yarbay, 4 yüzbaşı ve 12 astsubay ile bu askerlerden sorumlu "mahrem imam" gözaltına alındı.

