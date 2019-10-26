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GÜNCELLEME - FETÖ'nün "Türkiye finans sorumlusu" tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 19:24 | Son Güncelleme

Adana merkezli 15 ildeki operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden örgütün "Türkiye finans sorumlusunun" da arasında bulunduğu 4'ü cezaevine gönderildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Adana merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 zanlıdan örgütün "Türkiye finans sorumlusunun" da arasında olduğu 4'ü tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 6 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37'ye yükseldi.

Ulaşılan yeni bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren örgütün yurt içi ve dışındaki finansal faaliyetlerini yakın takibe aldı.

Ekip, teknik ve fiziki takiple örgütün, çözülmenin önüne geçmek için yargılanan üyelerinin ailelerine maddi yardımda bulunduğunu tespit etti.

Finansmanın kaynağının ABD'deki üst düzey örgüt yöneticisinin Türkiye'de ve yurt dışında iş insanlarından topladığı paralarla oluşturulduğu belirlendi.

Bu kişinin talimatıyla toplanan paranın A.K. tarafından yönetildiği ve Türkiye genelindeki birçok ili kapsayan finans ağıyla tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ve daha önce haklarında işlem yapılan kişilere ulaştırıldığı iddia edildi.

Elde edilen bilgilerin ardından operasyonun düzenlendiği ve örgütün "Türkiye finans sorumlusu" A.K'nin de diğer şüphelilerle gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K, A.O.Ö, Ş.K. ve N.K. tutuklandı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ekip, firari 5 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Düzce, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Mersin, Osmaniye, Sivas, Tekirdağ ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda zanlılardan 31'i yakalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ finans sorumlusu

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