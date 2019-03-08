Karabük merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına mensup oldukları ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen muvazzaf asker ile askeri okuldan ilişiği kesilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Karabük merkezli Ankara ve Mardin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, astsubay S.S. ile askeri okuldan ilişiği kesilen F.Ö. ve N.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



