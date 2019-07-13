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GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesör" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 00:06 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 46'sı muvazzaf 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Jandarma Genel Komutanlığında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 46'sı muvazzaf 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen bir teğmen ve 48 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 46'sının görevde olduğu ikisinin görevden uzaklaştırıldığı, birinin ise emekli olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ'ye "ankesör" operasyonu

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