HABER

GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 17:46 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 11 ildeki operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi - Zanlılarından biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

Samsun merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 11'i muvazzaf asker, 15 zanlıdan emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Samsun, İstanbul, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli'de FETÖ/PDY'ye yönelik 15 Ekim'de operasyon düzenlemişti. Operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 11 muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuş, kapatılan Kara Harp Okulunun 3 öğrencisi ile bir emekli astsubay gözaltına alınmıştı.

FETÖ'ye

FETÖ'ye

FETÖ'ye

FETÖ'ye

PARTNERKulak tıkanıklığından kurtulmanın doğal yoluKulak tıkanıklığından kurtulmanın doğal yolu
Kayıp başvurusu için polis merkezine gittiği eşini öldürdüğünü itiraf etti (2)Kayıp başvurusu için polis merkezine gittiği eşini öldürdüğünü itiraf etti (2)
Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankesörlü FETÖ FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Samsun

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

Türk inceleme heyeti Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta ulaştı

Türk inceleme heyeti Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta ulaştı

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

Rahip Brunson'un İzmir'de görev yaptığı kilise satıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.