FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, kapatılan Kara ve Deniz Harp Okulunun 6 öğrencisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı operasyonda gözaltına alınan bir muvazzaf subay, bir uzman çavuş ve meslekten ihraç edilen bir astsubayın ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile kapatılan Harp Okulunun öğrencisi olduğu belirlenen şüpheliler dün gözaltına alınmıştı.
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum