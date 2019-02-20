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GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 17:51 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Samsun, Erzurum, Şırnak, İstanbul, Ankara, Antalya ve Trabzon'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, kapatılan Kara ve Deniz Harp Okulunun 6 öğrencisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı operasyonda gözaltına alınan bir muvazzaf subay, bir uzman çavuş ve meslekten ihraç edilen bir astsubayın ise emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile kapatılan Harp Okulunun öğrencisi olduğu belirlenen şüpheliler dün gözaltına alınmıştı.

FETÖ'ye yönelik

FETÖ'ye yönelik

FETÖ'ye yönelik

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Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ Samsun

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