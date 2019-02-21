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GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 10:54 | Son Güncelleme

Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 11'i gözaltına alındı - Şüphelilerden 9'unun muvazzaf asker olduğu öğrenildi GÖZALTI SAYISI EKLENDİ

Konya merkezli 13 ilde ve KKTC'de yürütülen soruşturma kapsamında, askeri personelden sorumlu FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar sürüyor. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu örgüt üyeleri tarafından periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 13 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 9'unun muvazzaf asker olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltı kararı çıkarılan 25 şüpheliden 11'i yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 14 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ/PDY gözaltı Konya Mahrem yapılanma

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