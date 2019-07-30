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GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 10 ilde ve KKTC'de yürütülen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

Samsun merkezli 10 ilde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince KKTC ile Samsun, Balıkesir, Ankara, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, İstanbul, Şırnak ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş, operasyonda 14 muvazzaf asker ile malulen emekli bir teğmen gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 9'u dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FETÖ'ye yönelik

FETÖ'ye yönelik

FETÖ'ye yönelik

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Anahtar Kelimeler:
ankesör FETÖ/PDY Samsun Terörle Mücadele Şubesi

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