GÜNCELLEME - Fidanlıkta kenevir yetiştiren 6 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir fidanlıkta saksıda kenevir yetiştirdikleri gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğantepe Mahallesi'nde O.E'ye ait fidanlık işletmesinde saksılarda kenevir yetiştirildiği bilgisini alan Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, 42 saksıda tarlaya ekilmek üzere çimlendirilmiş 172 kök kenevir, O.E'nin yapılan üst aramasından ise 5 gram metamfetamin ele geçirdi.

Operasyonda, O.E'nin yanı sıra olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden O.E ve M.E. mahkemece tutuklandı, E.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

