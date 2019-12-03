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GÜNCELLEME - Filipinler'de Kammuri Tayfunu'nda 4 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 18:12 | Son Güncelleme

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Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Kammuri Tayfunu'nun yol açtığı fırtına ve sel baskınlarında 4 kişi yaşamını yitirdi.

Dün gece saatlerinden itibaren ülkenin doğusundaki Sorsogon vilayetinde etkili olan tayfun, kuzeybatı yönünde başkent Manila'nın kuzeydoğusundaki Quezon bölgesine kadar ilerledi.

Ülkede nüfusun en yoğun olduğu Luzon Adası'nın güneyinde yıkıcı etki gösteren tayfun nedeniyle konutlar, havaalanları ve elektrik şebekeleri hasar gördü.

Yetkililer, afette 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Afet öncesi tehdit altındaki yerleşimler tahliye edildiği için can kaybının az olduğu kaydedildi.

Tayfun nedeniyle Manila Uluslararası Havalimanı tedbir amacıyla dün 23.00 ile bugün 11.00 saatleri arasında hizmete kapatıldı.

Sahil Güvenlik, ülkenin kuzeybatısında deniz trafiğini durdururken, 6 binden fazla yolcu, binlerce kargo gemisi ve diğer deniz araçları limanlarda mahsur kaldı.

Filipinler Meteoroloji Dairesi, saatteki hızı 155 kilometre ila 235 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan tayfunun, Güney Çin Denizi'ne doğru hareket ettiğini bildirdi.

Filipinler'de bu yıl 20. tayfun olacak Kammuri'nin, Temmuz 2014'te 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan Rammasun ile aynı yolu izleyeceği kaydedildi.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde kişi yerlerinden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler Kammuri Tayfunu

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