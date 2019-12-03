GÜNCELLEME - Filipinler'de Kammuri Tayfunu'nda 4 kişi hayatını kaybetti

Ülkede nüfusun en yoğun olduğu Luzon Adası'nın güneyinde yıkıcı etki gösteren tayfun nedeniyle konutlar, havaalanları ve elektrik şebekeleri hasar gördü.

Dün gece saatlerinden itibaren ülkenin doğusundaki Sorsogon vilayetinde etkili olan tayfun, kuzeybatı yönünde başkent Manila'nın kuzeydoğusundaki Quezon bölgesine kadar ilerledi.

Filipinler'de bu yıl 20. tayfun olacak Kammuri'nin, Temmuz 2014'te 100'den fazla kişinin ölümüne yol açan Rammasun ile aynı yolu izleyeceği kaydedildi.

Yılda ortalama 20 tayfun ve tropik fırtınanın etkili olduğu Filipinler, Pasifik deprem kuşağında bulunması ve çok sayıda aktif yanardağa ev sahipliği yapması nedeniyle dünyada doğal afet tehdidinin en yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

Ülkede 2013'te iç kesimleri vuran Haiyan Tayfunu 7 bin 300'den fazla kişinin ölümüne yol açmış, tayfun nedeniyle 5 milyonun üzerinde kişi yerlerinden olmuştu.

