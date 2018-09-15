GÜNCELLEME - Filipinler'deki Mangkhut Tayfunu

TUGUEGARAO (AA) - Filipinler'in kuzey kıyılarını sabah erken saatlerden itibaren etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut Tayfunu'nda 12 kişi yaşamını yitirdi.

Başkanlık danışmanı Francis Tolentino, dün ülkeyi etkisi altına alan tayfun nedeniyle ilk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tayfun nedeniyle, iki kişinin de kayıp olduğunu belirten Tolentino, 87 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC), tayfun nedeniyle 4 kişinin yaralandığını, Cordillera'da 40'tan fazla toprak kayması yaşandığını ve yetkililerin kapanan yolları açmaya çalıştığını bildirdi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Eğitime ara verilen bölgede çok sayıda uçak seferi de ertelendi.

Dün saatteki hızı 255 kilometreye ulaşan tayfunun hızının 170 kilometreye düştüğü belirtildi.

Hawaii'de bulunan Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki süper tayfuna dönüştüğünü duyurmuştu.

